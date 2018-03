Ab 30. September 2016 überall: Slaves kündigen neues Album “Take Control” an

Isaac Holman und Laurie Vincent aka Slaves aus dem englischen Kent sind dafür bekannt, dass leise Töne eher nicht ihr Ding sind. Nachdem das Duo am 11. August 2016 überraschend seine Single “Spit It Out” veröffentlichte, folgte nun eine Album-Ankündigung um die Sensation perfekt zu machen. Der neue Slaves-Longplayer heißt “Take Control” und erscheint am 30. September 2016.

Das neue Album wird “heavy” und anders als der Vorgänger “Are You Satisfied?”

Britpunk-Duo, wie sehr sich das neue Album vom Vorgänger und Debüt “ Gegenüber der englischen Musik-Zeitschrift NME betonte das, wie sehr sich das neue Album vom Vorgänger und Are You Satisfied? ” unterscheidet. Die Spannung auf die 16 neuen Lieder darf also steigen. Das kürzlich veröffentlichte Artwork der neuen Platte knallt jedenfalls schonmal gewaltig. Es zeigt eine frech-fröhliche Strumpfmaske auf gelbem Grund.

Und wie wird es klingen? Was uns Laurie Vincent über die Stimmung der neuen Platte verrät, klingt jedenfalls vielversprechend: “Es ist ein bisschen wie die alten Slaves, und ein bisschen wie die neuen Slaves.” Und eine Prise Rap wird es auch geben. Siehe da, auf den Slaves-typischen Eigensinn ist Verlass: Man lässt sich partout in keine Schublade stecken, und das ist gut so.

Slaves Album “Take Control”

1. Spit It Out 2. Hypnotised 3. Consume Or Be Consumed – Mike D. 4. Take Control 5. Mr Industry (Skit) 6. Rich Man 7. Play Dead 8. Lies 9. Fuck The Hi-Hat 10. Gary (Skit) 11. People That You Meet 12. Steer Clear – Dury, Baxter 13. Cold Hard Floor 14. Std’s / Phd’s 15. Angelica 16. Same Again