Festessen zweiter Teil – Snarky Puppy laden ein zum "Family Dinner – Volume 2″

Keine Frage: Snarky Puppy sind die Jazz-Band der Stunde! Mit seinem Impulse!-Debütalbum “ Sylva ” eroberte das Kollektiv um Bassist Michael League in den USA den ersten Platz der iTunes-Jazz- und diverser Billboard-Charts. Im Oktober wurde die Band von den Lesern deszur Band des Jahres gewählt. Und da die Musiker alles andere als auf den Kopf gefallen sind, nutzten sie jetzt die Gunst der Stunde, um einen exklusiven Label-Deal abzuschließen. Ab sofort werden die kommenden Produktionen von Snarky Puppys eigenem Label GroundUP Records exklusiv über Universal Music vertrieben. Die erste gemeinsame Veröffentlichung soll im Februar 2016 der Nachfolger des Grammy-prämierten Albums “” sein. Die von Fans heiß erwartete zweite Folge wurde in New Orleans mit Gästen wieundaufgenommen. Folgen sollen danach im selben Jahr Soloalben der beiden Snarky-Puppy-Keyboarder Cory Henry und Bill Laurance sowie das Debütalbum der kanadischen Sängerin/Songschreiberin Michelle Willis, die auch auf “” zu hören sein wird.