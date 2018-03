Lyrischer Fusion-Sound – Snarky Puppy präsentieren House Of Waters

Wie will man eine Band stilistisch einordnen, die in ihrer Musik Elemente vonundverarbeitet? Selbst, der Leader von, ist bei der Frage ein wenig überfordert. Dabei ist er mit seinem ausgefallenen Instrument maßgeblich für die Einzigartigkeit des Trios verantwortlich. Denn Max ZT spielt eine Kastenzither, die man hierzulande auch als Hackbrett kennt. Ihm zur Seite stehenmit seinem achtsaitigen Bass undmit einem multikulturellen Percussion-Arsenal. Ihre ebenso episch-melodische wie stilistisch grenzenlose Musik ist geradezu perfekt geeignet für Hörer, die sich mit geschlossenen Augen in musikalische Welten hinwegträumen wollen. Fünf Jahre nach der Einspielung ihres Debüts“” melden sich House of Waters nun mit einem neuen Album aufzurück.“Auf dem letzten Album haben wir viel mit Overdubs und orchestralen Klängen gearbeitet”, sagt Max.“Aber diesmal dachten wir uns: Hey, wenn wir aufgehen, dann tun wir das als Trio. Lass uns einfach mal versuchen den tatsächlichen Trio-Sound auf Platte zu bannen – mit Perkussion, Bass und Hackbrett.” Als Gäste gesellten sich dazu schließlich doch noch der virtuose Cellist, Flötistund die indische Sängerini.“House Of Waters” ist ab sofort digital erhältlich.