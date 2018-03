Von New Orleans nach Mali – Viertes Snarky-Puppy-Video präsentiert Gaststar Salif Keita

Das Jahr 2016? – Hätte für die Mitglieder des derzeit angesagtesten Jazz-Pop-Fusion-Ensembles der Welt kaum besser starten können. Nicht nur, dass Snarky Puppy für ihr bereits 2015 veröffentlichtes Album “ Sylva ” bei der 58. Grammy-Verleihung den Preis für das “Beste zeitgenössische Instrumental-Album” abstaubten, vor genau 14 Tagen erschien mit “ Family Dinner Volume 2 ” auch der zweite Teil der von Michael League und Co. erdachten Albumreihe; und damit die nächste Folge einer – wenn man so will – audiophilen Serie, die sich ausschließlich um die Kooperationen des Kollektivs mit außergewöhnlichen musikalischen Gästen dreht.