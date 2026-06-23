Sting live im Rijksmuseum: Ein Konzert zwischen Rembrandt und Roxanne

Stell dir vor, du sitzt zwischen Gemälden von Rembrandt, Vermeer und Judith Leyster, und mitten in diesem Saal stimmt Sting die ersten Takte von Message in a Bottle an. Genau das ist passiert. Mit The Night Watch (Live at the Rijksmuseum) erscheint am 26.06.2026 ein Live-Album, das einen der ungewöhnlichsten Auftritte seiner Laufbahn festhält. Aufgenommen im Amsterdamer Rijksmuseum, fängt das Album Sting in einer der intimsten und visuell eindrucksvollsten Darbietungen seiner Karriere ein.

Aber wie kam es eigentlich dazu, was wurde gespielt und wo kann man den Live-Auftritt noch anhören?

Wer ist Sting eigentlich?

Für alle, die den Namen kennen, aber die Geschichte dahinter nicht, hier das Wichtigste in Kürze. Sting, mit bürgerlichem Namen Gordon Sumner, wurde 1951 im nordenglischen Wallsend geboren, einer Stadt, die für ihren Schiffbau bekannt war. Bevor er Musiker wurde, arbeitete er als Lehrer.

Ende der Siebziger wurde er als Sänger, Hauptsongwriter und Bassist von The Police weltberühmt, mit Hits wie „ Roxanne “ und „ Every Breath You Take “. Im Laufe seiner Karriere hat er als Frontmann von The Police und später als Solokünstler mehr als 100 Millionen Tonträger verkauft. Seit seinem Solostart 1985 bewegt er sich frei zwischen Pop, Jazz, Folk und Weltmusik. Mehr zu seinem Werdegang findest du in unserem Sting Artist Hub.

Worum es bei „The Night Watch“ geht

Das neue Sting Album „ The Night Watch “ entstand im Rahmen der Konzertreihe Sounds Like Art, die Musiker einlädt, inmitten von Kunstwerken in einem europäischen Museum ihrer Wahl zu spielen. Während Rembrandts Hauptwerk „Die Nachtwache“ restauriert wird, öffnete das Museum die markante, verglaste Galerie des Gemäldes für einen seltenen, intimen Auftritt. Der Albumtitel spielt damit gleich doppelt an: auf das berühmte Gemälde und auf die nächtliche, fast feierliche Stimmung des Konzerts.

Release: 26.06.2026

Label: Interscope Records

Künstler: Sting, 17-facher Grammy-Gewinner

Begleitung: Langjähriger Gitarrist Dominic Miller

Formate: CD und 180 g Vinyl

Eine Gitarre für den Sonnenkönig

Ein Detail dieses Konzerts klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Für den Anlass spielte Sting eine einzigartige Gitarre aus dem 17. Jahrhundert, die ursprünglich für den Hof von Ludwig XIV., dem Sonnenkönig, gefertigt und dem Museum als Leihgabe überlassen wurde. Als ehemaliger Lehrer mit lebenslanger Leidenschaft fürs Lesen trat Sting zudem in der spektakulären Bibliothek des Rijksmuseums auf. So wird aus einem Konzert eine Begegnung zwischen Musik, Malerei und Geschichte, und genau diese Atmosphäre macht den Reiz des Albums aus.

Diese Songs spielte Sting live

Die Setlist ist eine Reise durch sein gesamtes Schaffen. Begleitet von Dominic Miller spielt Sting Lieder aus dem Musical „ The Last Ship “ neben Klassikern von The Police und aus seinem Solokatalog. Die zwölf Titel reichen von „Roxanne“ über „Fields of Gold“ bis „Every Breath You Take“, dazwischen ruhigere und persönlichere Stücke wie „Fragile“ und „The Night the Pugilist Learned How to Dance“. Gerade in diesem reduzierten, akustischen Rahmen bekommen die bekannten Songs eine neue Tiefe. Wer mehr über die Hintergründe seiner Musik erfahren will, findet weiteres in unserer Sting Biografie

Vom Schiffbau zur Bühne: Warum „The Last Ship“ eine Rolle spielt

Ein roter Faden des Abends verdient eine eigene Erklärung. Mehrere Stücke der Setlist stammen aus Stings Musical „The Last Ship“, das eng mit seiner Herkunft verbunden ist. Das Werk ist eine zutiefst persönliche Hommage an Stings Heimat im Nordosten Englands und an die heute verschwundene Tradition des Schiffbaus. Dass er diese Lieder ausgerechnet in einem Museum voller historischer Meisterwerke spielt, schließt einen Kreis zwischen seiner eigenen Vergangenheit und der großen Kunstgeschichte.

„The Night Watch“ auf Vinyl und CD sichern

Für alle, die Musik nicht nur streamen, sondern besitzen wollen, gibt es das Album physisch. „The Night Watch“ erscheint unter anderem auf 180-Gramm-Vinyl, dazu als CD. Die verfügbaren Editionen findest du im Sting-Shop bei The Circle

Der passende Merch für Sting-Fans

Zum Album gehört für viele auch das richtige Drumherum. Offizieller Sting-Merch von Shirts und Hoodies bis Accessoires findest du im Sting-Shop bei Bravado

Warum dieser Auftritt zu Sting passt

Zum Schluss ein Blick auf den größeren Zusammenhang. Das Konzert fiel zeitlich mit einem internationalen Lauf von Stings Musical „The Last Ship“ in Amsterdam, Paris, Brisbane und New York zusammen. Ein Künstler mit über 100 Millionen verkauften Tonträgern hätte es sich leicht machen können. Stattdessen sucht Sting die Reibung zwischen Pop und Kunstgeschichte, zwischen Stadion und Museumssaal.