Hier reinschauen: Sway Clarke II präsentiert sein Video zu “Secret Garden”

Der kanadische Sänger und Songwriter Sway Clarke II ist zurzeit mit seinem Song “Secret Garden” in aller Munde. Der sympathische Kanadier stellt uns nun das passende Video zum Track vor: Im Clip wandert ein etwas verlorener Sway Clarke II nach einer durchzechten Nacht mit schief geknöpftem Hemd und offener Fliege durch die Londoner Innenstadt. Bei dem Versuch den Weg nach Hause zu seiner Freundin zu finden, richtet er sich wieder her. Doch Zuhause angekommen findet er etwas Unerwartetes vor…

Sway Clarke sorgte schon vergangenen November mit seinem ersten Song “” ordentlich für Aufmerksamkeit und fasste einen Entschluss. Der Künstler zog in die Bundeshauptstadtund konzentrierte sich voll und ganz auf die Musik. Mit “Secret Garden” traf er genau ins Schwarze. Doch damit nicht genug: Sway Clarke II geht im Herbst 2014 auch auf. Der zielstrebige Sänger, der gerne Songs von Stevie Wonder hört, wird in vielen deutschen Städten live zu sehen sein.