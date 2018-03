Mit Chase & Status, Dizzee Rascal, Calvin Harris, Breaking Benjamin und Sway Clarke: Seht unsere Videos der Woche 28

Chase & Status – “Spoken Word feat. George The Poet”

George The Poet und beinhaltet ein Sample des Rozalla-Klassikers “Everybody’s Free (To Feel Good)”. Passend zum motivierenden Text – der kurz zusammengefasst animiert, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen – und zum Drum and Bass-geprägten Electronica-Sound, erwarten euch im Clip artistische Szenen in coolen Settings. Und auch die Produzenten lassen sich kurz blicken. Nachdem uns die Londoner DJs und Produzenten Chase & Status kürzlich bereits mit dem gelungenen Clip zum Track “ NRG feat. Novelist ” begeisterten, legt das Duo nun mit “ Spoken Word ” nach. Der mitreißende Track featuredund beinhaltet ein Sample des-Klassikers “”. Passend zum motivierenden Text – der kurz zusammengefasst animiert, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen – und zum Drum and Bass-geprägten Electronica-Sound, erwarten euch im Clip artistische Szenen in coolen Settings. Und auch die Produzenten lassen sich kurz blicken.

Dizzee Rascal – “Hype feat. Calvin Harris”

2008 feierten Dizzee Rascal und Calvin Harris mit “Dance Wiv Me” bereits einen gemeinsamen Nummer−1-Hit. Nun, acht Jahre später, knüpfen die beiden Briten mit “ Infeierten Dizzee Rascal und Calvin Harris mit “” bereits einen gemeinsamen Nummer−1-Hit. Nun, acht Jahre später, knüpfen die beiden Britenmit “ Hype ” an ihren gemeinsamen Erfolg an. Beim Betrachten des zugehörigen Musik-Videos gibt es kein Halten mehr: Wir sehen zunächst Dizzee, der vor einem mannshochem “Hype”-Artwork rappt, bevor er mit einigen Ladies in einem Auto zu sehen ist. Calvin Harris betritt die Szenerie, betrachtet alles cool und gelassen, bevor beide hinter dem DJ Pult eines Clubs gemeinsam mit tanzenden Menge völligst ausflippen. Anlage aufdrehen und los!

Breaking Benjamin – “Ashes Of Eden”

Breaking Benjamin-Album “Dark Before Dawn” und im Video seht ihr auch, was es mit dem Artwork der Platte auf sich hat. Nachdem wir euch bereits vor einigen Wochen das Audio-Video zum Track “Ashes Of Eden” zeigen durften, melden sich Breaking Benjamin nun mit einem eindrucksvollen Musik-Video zum Song zurück: Der aufwendig produzierte Sci-Fi-Clip erzählt passend zum Songtitel “Ashes of Eden”, der frei übersetzt “die Asche des Garten Eden” bedeutet, eine futuristische Geschichte von Adam und Eva. Der Song stammt aus demund im Video seht ihr auch, was es mit dem Artwork der Platte auf sich hat.

Sway Clarke – “I Don’t Need Much”