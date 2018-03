Neue Musik: Sway Clarke erzählt emotionale Geschichten auf der EP “Bad Love”

Sway Clarkes neuste EP “Explicit-Version kommt ihr in den Genuss von fünf Kompositionen des Kanadiers, die ein breites Spektrum an gelungenen Stil-Kombinationen aufzeigen. Pop, R’n‘B, elektronische Beats und die samtweiche Soul-Stimme des Sängers fassen auf “Bad Love” in Perfektion ineinander. Ihr erhaltet die EP überall als Download. neuste Bad Love ”, auf deren Veröffentlichung vorab bereits die gleichnamige Single aufmerksam machte, ist nun erhältlich. Mit derkommt ihr in den Genuss vondess, die ein breites Spektrum an gelungenen Stil-Kombinationen aufzeigen. Pop, R’n‘B, elektronische Beats und die samtweiche Soul-Stimme des Sängers fassen auf “Bad Love” in Perfektion ineinander. Ihr erhaltet die EP überall als

It’s no “Bad Love”: Lernt Sway Clarkes neue EP kennen und lieben

Ein Wechselbad erwartet euch – nein, keins der Gefühle, viel mehr eins der mutigen Genre-Verpaarungen: Sway Clarke bringt durch seine EP “Bad Love” ganz neue Nuancen in den Pop- und R’n’B–Bereich. Erfrischend unerwartet spielt er mit Melodien, Tempo und Metier-Ausflügen. So wirkt sein Track “Tangerine” im Feature mit dem amerikanischen Musikproduzenten Tycho verträumt, modern und elektronisch. Herzerwärmend und erzählerisch ist hingegen der Titel “Deepak Chopra”, der von Elektro-Beats Abstand nimmt und sich auf die Akustik-Gitarre zurückbesinnt. “I Don’t Need Much”, ein Song der die simplen Freuden des Lebens lobt, kommt sogar in zweifacher Ausführung daher.

Erlebt den Kanadier live in Berlin: Sway Clarke & Band im neuköllner Keller

29. Juli 2016 live erlebt werden: Sway Clarke beehrt den Berliner Club Neukölln. Die Special Guests Prada Meinhoff und Shelly Philipps sorgen dabei, genauso wie Sway Clarkes Backup-Band, für musikalische Unterstützung. Im Anschluss feiert der bekennende Wahl-Berliner noch auf der Aftershow Party mit euch. Tickets erhaltet im Vorverkauf sowie an der Abendkasse. Beginn ist ab 21.00 Uhr. Mit tollen Neuigkeiten geht es weiter, denn besagte EP kann bereits amlive erlebt werden: Sway Clarke beehrt den Berliner Club Keller im Herzen des Bezirks. Dieundsorgen dabei, genauso wie Sway Clarkes Backup-Band, für musikalische Unterstützung. Im Anschluss feiert der bekennende Wahl-Berliner noch auf der Aftershow Party mit euch. Tickets erhaltetsowie. Beginn ist ab

▶ Sway Clarke EP “Bad Love”

- bei iTunes

- bei Amazon

- bei Spotify