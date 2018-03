Neunziger-Nostalgie: Sway Clarke veröffentlicht “Quiet. It’s my 90’s Mixtape”

Sway Clarke. Der kanadische Singer/Songwriter präsentiert mit “Quiet. It’s My 90’s Mixtape” eine Sammlung seiner Lieblingssongs aus jenem Jahrzehnt, das uns nicht nur fragwürdige Mode, sondern auch jede Menge gute Musik lieferte. Nirvana, Foo Fighters oder die Beastie Boys: Sway Clarke hat sie für sein neues Mixtape gecovert und ihnen seine ganz eigene Note verliehen. Auf Facebook teilte der Wahl-Berliner einen Auszug aus seiner Interpretaion des Oasis-Klassikers “Champagne Supernova”. Ab jetzt gibt es brandneues Material von. Der kanadische Singer/Songwriter präsentiert mit “” eine Sammlung seiner Lieblingssongs aus jenem Jahrzehnt, das uns nicht nur fragwürdige Mode, sondern auch jede Menge gute Musik lieferte.oder die: Sway Clarke hat sie für sein neuesgecovert und ihnen seine ganz eigene Note verliehen.

Sway Clarke covert seine Lieblingssongs aus den 90er Jahren

Seine Version des Blur-Hits “Girls And Boys” sticht aus dem Mixtape besonders hervor und kann oben im Video als Live-Aufnahme angesehen und gehört werden. Der Clip wurde im Rahmen der “Naked”-Tour im Januar 2016 gefilmt. Auf seiner bislang zweiten Deutschland-Tournee stellte Sway Clarke seine Songs und Cover-Versionen in kleinen, intime Shows vor, die fast schon einer Open-Mic-Night glichen. Die kostenlosen Gigs sollten ein Dankeschön für seine Fans sein und ihnen einen Vorgeschmack auf “Quiet. It’s My 90’s Mixtape” geben.

>>> Sway Clarke “Quiet. It’s My 90s Mixtape” Download bei Amazon