Seht das Lyric-Video zu “Secret Garden”: Herzlich willkommen Sway Clarke II

Wir heißen den gebürtigen Kanadier Sway Clarke II herzlich willkommen bei Universal Music. Schon im November 2013 machte er mit seiner ersten Single “I Don’t Need Much” auf sich aufmerksam. Was viele nicht wissen: Sway bekam die Inspiration für den Track in Berlin unter der Dusche. Richtig gelesen – der talentierte Sänger ist nach Berlin gezogen und spricht sogar von seiner spirituellen Heimat: “Ich war da gerade erst in Berlin angekommen und ich besaß noch so gut wie nichts: Keine Möbel, nichts, nur meinen Computer”, erinnert er sich. “Ich stand unter der Dusche und wollte mir ein Bild von meinem Leben machen, so ist dieser Song letztlich entstanden.”

Sway Clarke II stellt seinen Song “Secret Garden” vor

Im Frühjahr legte Sway mit seinem Lyric-Video zu “Secret Garden” nach. Hier stellt er sein Können als Songwriter und sein Talent für Hits unter Beweis. Die ausgeklügelten und zweideutigen Texte gepaart mit satten Sound gehen ins Ohr – und bleiben dort auch. Er selbst jedoch bleibt bei so viel Erfolg sehr bescheiden und sagt: “Die Tatsache, dass einige Leute zu meinen Konzerten kommen und die Texte mitsingen, finde ich einfach unglaublich. Ich kann das echt immer noch nicht glauben. Gerade ihnen gegenüber fühle ich fast schon so eine Art Verantwortung. Ich werde alles dafür tun, die bestmöglichen Songs aus mir rauszuholen und sie auf das Album zu bringen. Eigentlich sollte das doch nicht so schwer sein.” Wir freuen uns auf das Ergebnis!