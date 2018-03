Sway Clarke II kündigt Tour-Termine an und war im Gespräch mit Interview.de

Single “I Don’t Need Much” bereits ordentlich Aufmerksamkeit. Im Frühjahr 2014 legte er das Lyric-Video zum Song “ Sway Clarke II in Berlin angekommen und präsentiert seine ausgeklügelten und zweideutigen Texte im Herbst dieses Jahres auf seiner Tour. Im Gespräch mit Interview.de spricht der sympathische Musiker zudem über sein Leben, das auf den ersten Blick etwas chaotisch scheint. Im November 2013 verschaffte er sich mit seiner ersten” bereits ordentlich Aufmerksamkeit. Im Frühjahrlegte er das Lyric-Video zum Song “ Secret Garden ” nach. Nun ist der Songwriterin Berlin angekommen und präsentiert seine ausgeklügelten und zweideutigen Texte im Herbst dieses Jahres auf seiner Tour. Im Gespräch mit Interview.de spricht der sympathische Musiker zudem über sein Leben, das auf den ersten Blick etwas chaotisch scheint.

Müsli statt Eier: Sway Clarke II spricht mit Interview.de über sein Leben als Musiker

Dass es sich bei dem gebürtigen Kanadier nicht um einen gewöhnlichen Musiker handelt, wird spätestens im Interview deutlich. Sway zog von Toronto nach Berlin, geht gerne ins Berghain, obwohl die Songs von Stevie Wonder seine Lieblingsmusik sind und versuchte ein Rapper zu sein, bevor er in die Urban-Indie-Schiene rutschte. Außerdem spricht er im Interview über seine Hobbys, seine Liebe zu Müsli und seinen Träumen. Sympathisch bescheiden offenbart der Musiker zudem, dass ihm das direkte Feedback vom Publikum der wichtigste Input sei.

Sway Clarke II kommt im Herbst auf Deutschland-Tour

Seinen deutschen Fans macht der gebürtige Kanadier im Herbst 2014 ein großes Geschenk. So wird er in vielen deutschen Städten im Oktober 2014 live zu sehen sein. Neben einem Tour-Stopp auf dem Hamburger Reeperbahn Festival, sind Konzerte in Lörrach, München, Köln, Berlin, Leipzig und Frankfurt geplant. Wer Sway Clarke II also schon immer einmal live sehen wollte, bekommt nun die Möglichkeit dazu. Alle Termine im Überblick findet ihr hier:

19.09.2014 HAMBURG (DE), Reeperbahn Festival

11.10.2014 LÖRRACH (DE), Altes Wasserwerk

12.10.2014 MÜNCHEN (DE), Backstage Club

14.10.2014 KÖLN (DE), CBE

16.10.2014 BERLIN (DE), Berghain Kantine

17.10.2014 LEIPZIG (DE), Täubchenthal