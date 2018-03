Was das Herz begehrt: Sway Clarke liefert coole Remix-Versionen seiner “Bad Love”-EP

“I Don’t Need Much”

Remixes beliebter Pop-Songs liegen derzeit klar im Trend. Auchspringt auf diesen Zug der musikalischen Experimente auf und interpretiert das “Tunen” an seiner aktuellen “ Bad Love ”-dennoch ganz differenziert. Statt uns vier High-Speed-Mixes auf die Ohren zu blasen, hüllt er seine Tracks “ Bad Love ” und “” in ein völlig anderes Gewand: Mal versetztund anrührenden R’n’B–Elementen, mal mitinklusive gezupftem Klassik-Bass – die “Bad Love”-EP erblüht noch einmal in ganz neuen Farben und Formen. Es gibt sie ab jetzt überallsowie jede Neuinterpretation auch als. Lernt sie unbedingt kennen und lieben.

Vorab bewies derbereits mit seinem Video zum I Don’t Need Much ” sein Gespür für griffige Remix-Versionen. Im Clip zum melodischen Soul-Stück verbildlicht Sway Clarke den kontrastreichen Wechsel zum Dance-Genre auf kunstvolle Weise: Begonnen in den Straßens mit ruhigen unterschwelligen Bass-Beats, folgen wir dem Musiker schließlich ins Herz der Berliner Clubszene, wo das Tempo via Remix noch einmal angezogen wird. Im obigen Musik-Video könnt ihr diesen Wandel mitverfolgen.