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TAKE THAT: PRE-ORDER FÜR „DREAMERS“ STARTET

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01.10.2026
Take That melden sich mit ihrem neuen Studioalbum „Dreamers“ zurück. Das mittlerweile zehnte Album der britischen Band erscheint am 20. November und markiert ein weiteres Kapitel in ihrer Karriere.
Ab heute startet der Pre-Order für zahlreiche Produkte rund um „Dreamers“.
Mit der neuen Veröffentlichung blicken Take That zugleich auf ihre gemeinsame musikalische Reise zurück und bedanken sich bei all den Menschen, die sie über die Jahre begleitet und unterstützt haben – von Familie und Freunden über Wegbegleiter bis hin zu ihren Fans.

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