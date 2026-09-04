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Take That veröffentlichen „Feel My Love“ mit Michael Patrick Kelly!

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04.09.2026
Take That sind mit neuer Musik zurück! Für ihre neue Single „Feel My Love“ haben sich Gary, Mark und Howard mit Michael Patrick Kelly zusammengetan. Der Song bringt den unverwechselbaren Sound von Take That mit leichten Country-Einflüssen zusammen und gibt einen weiteren Vorgeschmack auf das kommende zehnte Studioalbum „Dreamers“, das noch in diesem Jahr erscheint.
Am 4. September 2026 waren Take That gemeinsam mit Michael Patrick Kelly bei der Goldenen Henne 2026 zu Gast und performten „Feel My Love“ zum ersten Mal live im deutschen Fernsehen. Und es gab noch mehr Grund zur Freude: Im Anschluss wurden Take That mit dem „Ehrenpreis Musik International“ ausgezeichnet!

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