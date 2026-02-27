Taylor Swift erobert mit „Opalite“ Platz 1 der Single-Charts ++ Zweiter Nr.1-Hit aus “The Life of a Showgirl” ++

Taylor Swift schafft es auch mit ihrer zweiten Singleauskopplung „Opalite“ aus ihrem Erfolgsalbum “The Life of a Showgirl” auf Platz 1 der Offiziellen Deutschen Single-Charts. Nach „The Fate of Ophelia“ ist “Opalite” die zweite Nummer 1-Single in Deutschland. Nachdem “Opalite” zwei Wochen an der Spitze der deutschen Radiocharts stand und die Videopremiere alle Fanherzen höher schlagen lies, erobert der Song nun die Charts und Playlisten. Auf ihren Socials bedankte sich Taylor Swift
bei ihren Fans für so viel Fanliebe und gab ein paar Einblicke hinter die Kulissen der Aufnahmen.
Nicht nur bei uns mischt “Opalite” die Charts auf, auch in den USA schoss der Song auf Platz 1 der Billboard Hot 100 und brachte Taylor Swift eine neue Allzeit-Bestmarke: Mit nun insgesamt 14 Nummer-Eins-Hits zieht Taylor Swift gleich auf mit Rihanna und steht damit hinter Mariah Carey (19) und The Beatles (20) auf dem dritten Rang der meisten Nummer-Eins-Hits aller Zeiten. Dabei hat Taylor Swift neun ihrer Nummer-Eins-Hits innerhalb weniger als einer Dekade veröffentlicht.
Platz 1 für “Opalite” ist ein weiterer Erfolg und Meilenstein für Taylor Swift und “The Life of a Showgirl”. Nach der Veröffentlichung im Oktober 2025 schoss das Album weltweit an die Spitze der Charts. Auch in Deutschland erreichte es direkt Platz 1, war das Album des Jahres und zudem das umsatzstärkste Album eines internationalen Solo-Acts seit dem Start der Verkaufsdaten-Erfassung vor 25 Jahren sowie das meistgestreamte Album am Releasetag in Deutschland und weltweit auf Spotify, Amazon Music und Apple Music im Jahr 2025! Mit „The Fate Of Ophelia“ zeitgleich auf Platz 1 gab es damit die begehrte Doppel-Eins. Nun geht die Erfolgsgeschichte 2026 mit der zweiten Single “Opalite” weiter….
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