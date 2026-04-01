Taylor Swift veröffentlicht Musikvideo zu “Elizabeth Taylor” und präsentiert eine Hommage an die Hollywood-Göttin

Erst vor wenigen Wochen hatte Taylor Swift mit der zweiten Single “Opalite” aus ihrem Erfolgsalbum “The Life of a Showgirl” Platz Eins der Offiziellen Deutschen Album Charts erobert. Bei der Verleihung der IHeartRadioMusic-Awards räumte das Album ab und bescherte Taylor Swift insgesamt sieben Preise, ebenfalls ein neuer Rekord. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch überraschte Taylor Swift mit dem Musikvideo zu “Elizabeth Taylor” und präsentiert eine Hommage an die verstorbene Hollywood-Göttin: Das Video besteht aus einer Vielzahl von Filmausschnitten u.a. aus “Die Katze auf dem heißen Blechdach”, “Cleopatra” oder “Wer hat Angst vor Virginia Woolf?”, aber auch privaten Szenen aus Elizabeth Taylors Leben. Taylor Swift ist nicht im Video zu sehen, viel mehr setzt sie auf eine dokumentarisch anmutende Umsetzung, um das Leben einer der größten Hollywood-Filmikonen nachzuzeichnen.







Nach der Veröffentlichung im Oktober 2025 schoss das Album weltweit an die Spitze der Charts. Auch in Deutschland erreichte es direkt Platz Eins, war das Album des Jahres und zudem das umsatzstärkste Album eines internationalen Solo-Acts seit dem Start der Verkaufsdaten-Erfassung vor fünfundzwanzig Jahren sowie das meistgestreamte Album am Releasetag in Deutschland und weltweit auf Spotify, Amazon Music und Apple Music im Jahr 2025! Mit „The Fate Of Ophelia“ zeitgleich auf Platz Eins gab es damit die begehrte Doppel-Eins.