The Avener x Ultra Naté veröffentlichen gemeinsame Single “Starlight”

Mit „Starlight“ präsentiert The Avener seine neue Single gemeinsam mit der legendären US-House-Ikone Ultra Naté. Der französische DJ und Produzent verbindet darauf erneut elegante Deep-House-Elemente, atmosphärische Melodien und moderne Dance-Produktion mit der unverwechselbaren Stimme einer der prägendsten Künstlerinnen der internationalen Clubszene.

„Starlight“ vereint emotionale Vocals, treibende Beats und sommerliche Energie zu einem euphorischen Dance-Track, der gleichermaßen für Festivalmomente wie nächtliche Clubsets geschaffen ist. Die Zusammenarbeit markiert das erste gemeinsame Projekt von The Avener und Ultra Naté und bringt zwei Generationen elektronischer Musik auf beeindruckende Weise zusammen.

Seit seinem internationalen Durchbruch mit „Fade Out Lines“ zählt The Avener zu den erfolgreichsten europäischen Dance-Acts der vergangenen Jahre und begeistert weltweit mit seinem charakteristischen Sound zwischen Deep House, Electro und Pop.

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