The Pretty Reckless kündigen ihr neues Album „Dear God“ an

The Pretty Reckless melden sich mit einem neuen Kapitel zurück: Am 26. Juni 2026 erscheint ihr neues Album „Dear God“ . Für Fans der Band rund um Taylor Momsen ist dieses Album Release einer der großen Rock-Momente des Sommers. Schon der Titel klingt nach Dringlichkeit, Dunkelheit und großen Fragen. Wer die Band für ihre Mischung aus harten Gitarren, emotionaler Wucht und kompromissloser Stimme liebt, darf sich auf neue Songs freuen, die genau diesen Kern weitertragen.

„Dear God“ markiert das nächste Kapitel der Band

Mit „Dear God“ veröffentlichen The Pretty Reckless ihr fünftes Studioalbum und knüpfen damit an ihren kraftvollen Rock-Sound der vergangenen Jahre an.

Das neue Album von The Pretty Reckless wirkt schon vor dem Release wie ein Werk, das viel Tiefe mitbringt. „Dear God“ steht nicht nur als Albumtitel im Raum, sondern auch als emotionales Statement. Die Band erzählt von Schmerz, Hoffnung, inneren Kämpfen und Momenten, in denen Musik fast wie ein Ventil wirkt. Genau darin liegt die Stärke von The Pretty Reckless: Ihre Songs klingen groß, bleiben aber nah an echten Gefühlen.

Release Date: Wann erscheint das neue Album?

Das offizielle Release Date für „Dear God“ ist der 26. Juni 2026. Damit fällt der Album-Release mitten in den Sommer und dürfte für viele Rock-Fans schon jetzt fest im Kalender stehen. Nach mehreren Jahren ohne neues Studioalbum ist die Erwartung entsprechend hoch. The Pretty Reckless haben sich nie über glatte Effekte definiert, sondern über Druck, Atmosphäre und Taylor Momsens markante Stimme. Umso spannender ist die Frage, wie sich die Band auf „Dear God“ weiterentwickelt und welche neuen Songs diesmal besonders hängen bleiben.

Neue Songs zwischen Härte und Verletzlichkeit

„Dear God“ zeigt The Pretty Reckless in einer intensiven Phase, in der rohe Energie und emotionale Offenheit eng zusammenliegen.

Bereits Songtitel wie „For I Am Death“, „When I Wake Up“, „Love Me“, „Dragonfire“ und „Eye Of The Storm“ deuten an, dass es auf dem Album nicht nur um lauten Rock geht. Vielmehr scheint die Band große Bilder zu nutzen, um innere Zustände greifbar zu machen. The Pretty Reckless klingen dann am stärksten, wenn Dunkelheit, Wut und Sehnsucht nicht geglättet werden. „Dear God“ dürfte genau diesen Raum öffnen: kraftvoll, dramatisch und mit genug Tiefe für wiederholtes Hören.

„Dear God“ Vinyl, CD und besondere Editionen für Fans

Wer beim Album Release am 26. Juni 2026 direkt bereit sein möchte, kann „Dear God“ bereits jetzt als Pre-Order sichern. Gerade bei besonderen Editionen wie der limitierten Clear Smoke Vinyl oder signierten Varianten lohnt es sich schnell zu sein, bevor die begehrten Formate ausverkauft sind.

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