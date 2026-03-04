The Cure veröffentlichen nach viralem Hype Neuauflage von “Boys Don’t Cry” auf CD ++ Vinyl-Versionen erscheinen am 21. April

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Mit “Boys Don’t Cry” haben The Cure einen ikonischen Klassiker geschaffen, der 1979 zum ersten Mal erschien, 1986 in einer neu aufgenommenen Version veröffentlicht wurde und als einer der besten Songs aller Zeiten gilt. Billboard wählte “Boys Don’t Cry” auf Platz 4 der Allzeit-Bestenliste. Mit einem Hype auf TikTok wurde der Song von einer neuen Generation entdeckt und bescherte “Boys Don’t Cry” als erster Song von The Cure über 1 Milliarde Streams auf Spotify. In Deutschland schoss die Single in die Top 200 der Spotify Charts. Nach 40 Jahren wird die Single nun zum ersten Mal auf Vinyl erscheinen – passend zu Leadsänger Robert Smiths Geburtstag am 21. April. Am Freitag gibt es zunächst die CD-Version von “Boys Don’t Cry”, u.a. mit noch vier weiteren neuen Remaster:"Plastic Passion (79 Mix)", “Pillbox Tales (86 Mix)”, “Do The Hansa (86 Mix)” und "Boys Don’t Cry (86 12” Mix). The Cure haben Anfang des Jahres die ersten beiden GRAMMY Awards ihrer Karriere gewonnen (Best Alternative Music Album für “Songs Of A Lost World” und Best Alternative Music Performance für “Alone”) und spielen im Sommer 2026 zwei Shows in Berlin.