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Tim Peters veröffentlicht neue Single “Ich kann nicht schlafen”

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13.02.2026
Tim Peters veröffentlicht neue Single „Ich kann nicht schlafen“ – ein Gefühls-Ohrwurm über Sehnsucht und Nachtgedanken. Heute ist die neue Single „Ich kann nicht schlafen“ von Tim Peters erschienen: ein emotionaler Popschlager-Track, der unter die Haut geht und zugleich im Kopf bleibt. Nach seinen bisherigen Hits, die durch ihre Mischung aus modernen Dance- und klassischen Schlager-Elementen und eingängigen Melodien begeistern, präsentiert er mit diesem Song einen tiefen, gefühlvollen Moment mit großer Ohrwurm-Qualität.



https://www.instagram.com/timpetersmusik/

https://www.facebook.com/timpetersmusik/

Ansprechpartner:
Presse + Online: Kira.Kettner@umusic.com

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