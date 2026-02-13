Tim Peters veröffentlicht neue Single „Ich kann nicht schlafen“ – ein Gefühls-Ohrwurm über Sehnsucht und Nachtgedanken. Heute ist die neue Single „Ich kann nicht schlafen“ von Tim Peters erschienen: ein emotionaler Popschlager-Track, der unter die Haut geht und zugleich im Kopf bleibt. Nach seinen bisherigen Hits, die durch ihre Mischung aus modernen Dance- und klassischen Schlager-Elementen und eingängigen Melodien begeistern, präsentiert er mit diesem Song einen tiefen, gefühlvollen Moment mit großer Ohrwurm-Qualität.