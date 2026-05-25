Tim Peters veröffentlicht sein neue Album “Schlager Rave”

Mit „Schlager Rave“ bringt Tim Peters frischen Wind in den deutschen Pop-Schlager – emotional, euphorisch und komplett auf die Tanzfläche gedacht. Das Album verbindet moderne Dance-, Trance-, Hands-Up- und Techno-Elemente mit ehrlichen deutschen Texten über Liebe, Dating, Sehnsucht und das Chaos moderner Beziehungen. Tim Peters zählt mit über 75 Millionen Streams, Gold- und Platin-Auszeichnungen sowie einer stetig wachsenden Social-Media-Community zu den spannendsten Künstlern der neuen Schlager-Generation. Nach erfolgreichen Festivalshows, Bierkönig-Auftritten und über 50 Liveshows allein 2026 folgt nun sein bisher persönlichstes und

konsequentestes Projekt.







„Schlager Rave“ ist mehr als ein Album – es ist die Verbindung aus Eskalation und Emotion. Ein moderner Soundtrack für eine Generation zwischen Nostalgie, Herzschmerz und Rave.



