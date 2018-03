Am 23. Januar 2015 kommt Tove Los Debüt “Queen Of The Clouds” – jetzt vorbestellen und “Habits” sofort laden

Tove Lo fing alles an mit ihren beiden in Eigenregie produzierten Songs “Love Ballad” und “Habits” – wobei letzterer den Respekt sämtlicher Musikexperten von Pitchfork bis Popjustice einbrachte und zum Hit mutierte – sowie ihre unter Plattendeal produzierten Debüt-EP “23. Januar 2015 in Deutschland ihr Debütalbum “Queen Of The Clouds”. Für die schwedische Singer/Songschreiberinfing alles an mit ihren beiden in Eigenregie produzierten Songs “” und “” – wobei letzterer den Respekt sämtlicher Musikexperten von Pitchfork bis Popjustice einbrachte und zum Hit mutierte – sowie ihre unter Plattendeal produzierten Truth Serum ”. Nun führt Tove Lo ihre Pop-Bekenntnisse auf eine neue Ebene und präsentiert zumin Deutschland ihr

“Queen Of The Clouds” – Elektropop-Album zwischen Schmerz und Euphorie

Ihre Songs handeln von Trennungen, Drinks und Drogen, wilden Nächten und dem kargen Erwachen am nächsten Tag. Unverblümt, ungezügelt und voll gepackt mit Pop-Hooklines, bleibt Tove Lo ihrem Stil treu. Vom glatten Elektro-Puls des eingängigen "Not On Drugs" über das verspielte, drumlastige "My Gun" bis hin zum verführerischen und sinnlichen "Talking Body" ist dieses Album eine Sammlung, die nicht nur ein neues Talent präsentiert, sondern auch neue Maßstäbe für emotionale Popmusik setzt.

Mit ihren Videos visualisiert Tove Lo die versteckten Wunden ihrer Seele

Im Zentrum des Debütalbums stehen die aktuellen Single “Not On Drugs” sowie der bereits erwähnte Hit “Habits (Stay High)”. “Dieser Song handelt von meinem Ex”, erklärt die Sängerin. “Es war eine Menge Leidenschaft und Schmerz, getrübt im Rauch. Es war Chaos – ein richtiges Auf und Ab”. Dieses Gefühlchaos und den Wunsch, allen Schmerz zu betäuben, transportiert auch das dazugehörige Video, das dem kreativen Kopf der schwedischen Videoregisseure Andreas Weman und Johan Lydén entsprang. Hier gibt’s die Clips zu beiden Songs noch mal zur Einstimmung aufs Album:

“Queen Of The Clouds” manifestiert Tove Los größte Stärke: ihre Fähigkeit, emotionale Ehrlichkeit in die Art Song zu verpacken, zu dem man, mit einem Drink in der Hand, im Zimmer rumhüpfen und laut seine Gefühle raussingen möchte, während einem die Tränen übers grinsende Gesicht kullern. Wer das Album noch rechtzeitig vorbestellen will, findet hier alle Links im Überblick:

Ihr steht auf klassischen Silberling mit Booklet? Wer noch rechtzeitig vorbestellt, hält Tove Los CD pünktlich am Veröffentlichungstag in seinen Händen.

Der 17 Tracks umfassende Longplayer enthält auch die Single "Habits (Stay High)". Alle Vorbesteller des Albums erhalten diesen Track zum sofortigen Download.