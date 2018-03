Das Video “Not On Drugs” von Tove Lo ist da

Das Video zu “Not On Drugs” ist ein Feuerwerk aus Visuals, Farbpulverexplosionen und Effektspielereien. Die optische Umsetzung passt zum Inhalt vom Song. “Not On Drugs” dreht sich um die emotionale Intensität und Verrücktheit, die das Verliebtsein mit sich bringt. Video Director und Fotograf Rikkard Häggbom hat diese besonderen und positiven Gefühlsregungen und -ausbrüchen optisch perfekt inszeniert.

Wer sich nicht satt hören kann an “Not On Drugs” kann sich gerne noch das hypnotische Lyric Video und die Live Performance des Songs in New York ansehen.