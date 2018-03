“Fairy Dust”: Ein Kurzfilm von Tove Lo mit Musikvideos aus ihrem Album “Lady Wood”

Letzte Woche veröffentlichteihr zweites. Nun brachte sie pünktlich zu Halloween einen Kurzfilm namensheraus und gibt in diesem Film ihr Schauspiel-Debüt. In dem 31-minütigen Kurzfilm zeigt Tove Lo gemäß ihrer Manier ihre provokante, hemmungslose und aufreizende Seite. Sie ist nicht nur Protagonistin des Films, sondern arbeitete als Co-Writerin an der Story zusammen mit Regisseur, dervonund weitere Videos unter anderem für Rihanna undproduzierte.

“Fairy Dust” zeigt einen emotionalen Monolog der amerikanischen Schauspielerin. Zwischendurch wird der Handlungsstrang, der sich an verschiedenen Orten wie Musikclub, Motelparkplatz oder Wüste abspielt, von quasi-Musikvideos mit Songs aus dem Album “Lady Wood” unterbrochen. Eines dieser gezeigten Musikvideos ist zum Beispiel der vorab veröffentlichte, der sich nun in “Fairy Dust” wie ein Puzzle dem Ganzen fügt. Neben “Cool Girl” werden weiterhin die Tracksundmusikalisch verfilmt. Für den Track “Vibes” holte sich Tove Lo den Musikproduzentenals Featuring, mit dem sie nicht nur musikalisch zusammenarbeitete, sondern auch eine verführerische Szene mit ihm im Film vollführte.

Mit “Fairy Dust” hat sich Tove Lo einen Traum verwirklicht, wie sie auf ihrer Facebook-Seite mitteilt. Er ist ein Film “über die niemals endende Flucht und all der Schmerzen, die damit einhergehen”, so Tove Lo, die nicht nur Co-Writerin war, sondern auch als leitende Produzentin an dieser raffinierten Produktion mitwirkte. Seht ihre schauspielerische Darbietung in dem nicht ganz so jugendfreien Film jetzt auf ihrem VEVO Kanal bei YouTube