Instagram und Tumblr: Tove Lo bloggt für ihre Fans

Auf Instagram kann man der jungen Schwedin Tove Lo schon länger folgen und sich an ihren kunterbunden Alltags-Postings erfreuen. Ihr neues Projekt trägt den Untertitel “Queen Of The Clouds” und ist nach ihrem am 23. Januar erscheinenden Debüt-Album benannt. Die Rede ist von einem offiziellen Tumblr Blog. Während ihrer gesanglichen Zwangspause nach einer Stimmbandentzündung, entdeckte sie das Bloggen für sich und so entstand “Lynx Life”.

Tove Lo präsentiert ihren ersten eigenen Blog

Was Tove Lo alles mit ihren Fans teilt und was sie privat bewegt, lest ihr ab sofort auf ihrem Blog. Und wenn ihr bislang noch kein Instagram-Follower seid, dann wird es höchste Zeit mal einen Blick auf ihren offiziellen Account zu wagen. Hier haben wir die Links zu ihren Seiten: