28. Oktober 2016 veröffentlicht Tove Lo mit “ Amveröffentlichtmit “ Lady Wood ” ihr zweites Studio-Album – das im Vergleich zu ihrem Platin-Debüt “ Queen Of The Clouds ” eine klare Weiterentwicklung darstellt. Und das unter einem ironisch-anrüchigem Titel – “Wood” bedeutet soviel wie “Ständer” –, der Tove Los Ruf als “traurigstes Mädchen in ganz Schweden” Lügen straft. Wahr ist jedoch, dass sich Tove Lo gern mit der dunklen Seite des Lebens beschäftigt.

“Lady Wood”: Das bedeutet der Name von Tove Los neuem Album

“Lady Wood” ist innerlich zerrissener, nuancierter und feministischer als sein Vorgänger. In der Welt von Tove Lo sind Humor und Herzschmerz wesentliche Bestandteile des Lebens. “‘Lady Wood’ ist eine sehr treffende Beschreibung für das Album, denn es steckt voller Songs, in denen es um Leidenschaft und Anziehungskraft geht – dieser intensive Moment direkt vor dem ersten Kuss, der ein echtes High ist.”

Die Aufnahmen zu “Influence”: krönenden Abschluss mit Wiz Khalifa

Die Aufnahmen zu Lady Wood machte Tove in den ersten drei Monaten des Jahres 2016. Sie fing in Schweden mit der Arbeit an dem neuen Album an und ging dann nach L.A. Dabei weitete sie ihr stimmliches Repertoire vom reinen Pop über R&B bis hin zu Soul aus. Den krönenden Abschluss bildete eine Session mit dem Rapper Wiz Khalifa, den sie persönlich gebeten hatte, bei “Influence” mitzuwirken.

“Lady Wood” jetzt vorbestellen und drei neue Tove Lo-Tracks sofort runterladen

True Disaster” zum sofortigen Download. Der Preis hierfür wird später verrechnet. Der Song, der um eine starke Bassline herum aufgebaut ist, behandelt ein Thema, mit dem sich Tove gut auskennt: veränderte Bewusstseinszustände als zweischneidiges Schwert. Wer sich “Lady Wood” jetzt in der digitalen Version vorbestellt, erhält “Influence feat. Wiz Khalifa”, die erste Single “ Cool Girl ” und den Vorabtrack “” zum sofortigen Download. Der Preis hierfür wird später verrechnet.

Tove Lo Album “Lady Wood”

