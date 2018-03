Mitsteht in diesem Jahr eine aufstrebende Newcomerin in Baden-Baden auf der Bühne: Die schwedische Popsängerin ist einer der Hauptacts auf dem. Dort wird sie Mitte September neben Künstlern wie James Bay Katzenjammer oder Years & Years performen. Für das hohe Aufgebot an Newcomern ist das Festival in der Pfalz schon lange bekannt, die Karten sind seit Wochen ausverkauft.