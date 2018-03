Neu bei Universal: Tove Lo

Hinter dem Namen Tove Lo steckt die 25-jährige Tove Nilsson. Aufgewachsen in einem Stockholmer Vorort, fing sie schon früh an, sich fürs Schreiben zu interessieren. Mit der Zeit kommt ihre Leidenschaft für Musik hinzu.

Tove Lo feiert erste Erfolge als Songschreiberin

Mit 22 baut sie schließlich ein Tonstudio in der Gartenhütte ihres Cousins, in der sie sich einschließt, um zu schreiben und Musik zu produzieren. Gerade mal ein Jahr später unterschreibt sie ihren ersten Vertrag als Songwriterin. In den darauffolgenden Jahren schreibt Tove unter anderem Songs für Icona Pop, Girls Aloud und Cher Lloyd.

Am 16. Mai erscheint Tove Los EP “Truth Serum”

Doch schon bald verspürt die junge Schwedin den Drang selbst als Künstlerin tätig zu werden. 2012 veröffentlicht sie daher die Singles “Love Ballad” und “Habits” und avanciert binnen kürzester Zeit zu einer der vielversprechendsten und interessantesten Pop-Stimmen Skandinaviens. Aktuell arbeitet Tove Lo eifrig an der Fertigstellung ihres ersten Albums. Ihre Debüt EP “Truth Serum” erscheint am 16. Mai 2014. Wir freuen uns Tove Lo bei Universal Music begrüßen zu dürfen!