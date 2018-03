Tove Lo bricht in ihrer Heimat Schweden Rekorde und veröffentlicht neue Single “Habits”

Truth Serum” hat sich Tove Lo den Titel ‘schwedische Elektro-Pop-Sensation’ redlich verdient. Durch einen sensationellen Platz drei in den US Billboard Charts setzt sie nun sogar noch einen drauf: Erfolgreichste schwedische Künstlerin in Schweden ever! Spätestens seit der Veröffentlichung ihrer Erfolgs-EP “” hat sichden Titel ‘schwedische Elektro-Pop-Sensation’ redlich verdient. Durch einen sensationellen Platz drei in densetzt sie nun sogar noch einen drauf:Erfolgreichste schwedische Künstlerin in Schweden ever!

Am 18. November ist Tove Lo zu Gast im Berliner Postbahnhof

Eine grandiose Erfolgsgeschichte die noch lange nicht zu Ende geschrieben ist. Passend zu dieser tollen Botschaft veröffentlicht Tove Lo heute ihre neue Single “Habits”. Und damit nicht genug – wer die in Stockholm lebende Singer Songwriterin gern live erleben möchte, der hat am 18. November 2014 Gelegenheit dazu. Dann nämlich wird sie die Bühne des Berliner Postbahnhofs in einen brodelnden Dancefloor verwandeln.

Ihr könnt es kaum erwarten, euch von ihrer Live-Perfomance zu überzeugen? Dann haben wir hier noch einmal den Termin für euch. Und die Single “Habits” ist ab sofort für euch verfügbar.

­18.11.2014 BERLIN, Postbahnhof am Ostbahnhof

bei iTunes runterladen Tove Lo Single “Habits”