Tove Lo veröffentlicht ihren neuen Song “Cool Girl”

Die Inspiration zu “Cool Girl” lieferte der Erfolgs-Thriller Gone Girl. Produziert wurde die Single von Tove Los Landsleuten The Struts, die bereits an zahlreichen Projekten der Schwedin beteiligt waren. Tove Lo singt darüber, wie schwierig und unerfüllt das Leben für junge Frauen sein kann, wenn sie sich einem coolen und vordergründig locker entspannten Weiblichkeitsideal unterwerfen.

Die Bedeutung von “Cool Girl”: Echte Liebe verdient Authentizität

Vor allem Liebesbeziehungen leiden unter dem Streben nach lässiger Nonchalance. Tove Lo erklärt: “In ‘Cool Girl’ geht es um unseren bedauerlichen Hang zu Machtspielen in Beziehungen. Wer weniger stark fühlt, hat die Oberhand. Man hält diejenigen für besonders begehrenswert, die die Liebe nicht erwidern oder sich von nichts, was man tut, beeindrucken lassen. Aber in Wirklichkeit wollen wir alle echte, uneingeschränkte Liebe.”

Tove Lo kündigt mit “Cool Girl” ihr neues Album an

Mit dem neuen Song “Cool Girl” kündigt Tove Lo ihr zweites Studioalbum an, das in diesem Jahr erwartet wird. Auf die neuen Songs freuen sich bereits jetzt das amerikanische Publikum. In zwei Monaten tritt Tove Lo als Support Act von Maroon 5 auf großer USA Tour auf.

Tove Lo Song “Cool Girl”

Bei iTunes

▶ Bei Amazon

▶ Bei Spotify