Tüsn lassen mit emotionalen Tönen von sich hören: Seht hier das Video zum Song “Humboldt”

Passend zur Hochphase der Festivalsaison, in derdieses Jahr auch wieder auf einigen Bühnen zu sehen sind, erscheint jetzt ein weiteres Musikvideo des Trios aus Berlin. Nach “ Ewig allein ”, “ Hannibal ” und “ Zwang ” ist “” der vierte Song ihres Debütalbums “Schuld” , der mit einem authentischen schwarz/weiß Video geschmückt wird. Eingeleitet wird das Video mit ruhigen Tönen am Klavier, bevor man spätestens mit der geheimnisvollen Stimme desin den TÜSN–Bann gezogen wird. Der Clip erzählt eine Liebesgeschichte, die mit Zärtlichkeit und Zweisamkeit beginnt und schließlich in einer unausweichlichen Trennung endet.