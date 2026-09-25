U2 kehren mit „Carnaval De Luz“ zurück

Das 16. Studioalbum der irischen Band und ihr erstes Album mit neuem Material seit neun Jahren erscheint am 13. November 2026. Die erste Single des neuen Albums heißt „Silencio“. Produziert von Jacknife Lee, umfasst „Carnaval De Luz“ zwölf neue Songs. Bono, The Edge, Adam Clayton und Larry Mullen Jr. beschäftigen sich darin mit Themen wie Spiritualität, Freundschaft, Freiheit und Durchhaltevermögen. Zu den Gästen und Mitwirkenden zählen unter anderem Brian Eno, Martin Garrix, Daniel Lanois und Ryan Tedder. Den Abschluss des Albums bildet „Torn“, ein Duett von Bono mit Dolly Parton. „Carnaval De Luz“ erscheint im Jahr des 50-jährigen Bestehens von U2.