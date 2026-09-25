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U2 kündigen neues Album „Carnaval De Luz“ an

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25.09.2026
U2 veröffentlichen am 13. November 2026 ihr 16. Studioalbum „Carnaval De Luz“. Es ist das erste Album der irischen Rockband mit komplett neuem Material seit neun Jahren. Die Ankündigung erfolgt passend zum 50-jährigen Bestehen der Band.Die Single „Silencio“ ist bereits inklusive Musikvideo erschienen. Das von Jacknife Lee produzierte Album umfasst zwölf Songs über Spiritualität, Freundschaft, Freiheit und Widerstand. Musikalisch verbindet es experimentelle Klänge mit direktem Rock-Songwriting.Zu den Gästen zählen Rosalía, Brian Eno und Martin Garrix. Der Abschlusssong „Torn“ ist ein Duett mit Dolly Parton und enthält laut Plattenfirma ihre letzte Gesangsaufnahme.„Carnaval De Luz“ erscheint unter anderem als CD, Vinyl, Deluxe-Boxset und digital im U2 Shop: https://u2.universal-music.de
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