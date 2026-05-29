Das neue Album “Disney Jr. Music: Sofia the First: Royal Magic” vereint magische Abenteuer und königliche Freundschaften

Mit “Disney Jr. Music: Sofia the First: Royal Magic
” erscheint das musikalische Begleitalbum zur Disney Jr. Serie rund um Prinzessin Sofia. Diesmal wartet ein ganz neues Kapitel auf die junge Heldin: An der Charmswell School for Royal Magic lernt sie gemeinsam mit anderen Prinzessinnen und Prinzen, ihre magischen Fähigkeiten weiterzuentwickeln und herauszufinden, was es bedeutet, eine wahrhaft außergewöhnliche Prinzessin zu sein.
Dabei stehen nicht nur Zauberei und spannende Entdeckungen im Mittelpunkt, sondern auch Freundschaft, Mut und Zusammenhalt. Gemeinsam mit ihren neuen Freundinnen, Prinzessin Layla und Prinzessin Camila, sowie Prinz Zane und dem tierischen Schulbegleiter Pepper the Puppercorn erlebt Sofia zahlreiche Abenteuer in einer verzauberten Welt voller neuer Möglichkeiten. Genau diese Themen spiegeln sich auch in den Songs des Albums wider, das die Geschichten der Serie musikalisch begleitet und die Magie von Enchancia lebendig werden lässt.
Mit zwölf abwechslungsreichen Titeln bietet das Album eine Mischung aus mitreißenden Songs und gefühlvollen Momenten, die Fans der Serie direkt in Sofias neue Welt eintauchen lässt.
Mit “Disney Jr. Music: Sofia the First: Royal Magic
” erscheint ein neues Musikalbum voller Fantasie, Freundschaft und Magie, das Kinder dazu ermutigt, an sich selbst zu glauben und offen für neue Abenteuer zu sein. Das Album ist ab sofort im Streaming und als Download verfügbar.