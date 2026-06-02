So klingt der Sommer: Die schönsten Familien-Compilations für sonnige Tage

Sonne auf der Haut, Eis in der Hand und die passende Musik im Ohr: Der Sommer ist da! Wer noch auf der Suche nach dem perfekten Soundtrack für den Familienalltag ist, wird bei diesen sechs neuen Compilations garantiert fündig. Ob Autofahrt in den Urlaub, Spielen im Garten oder kleine Tanzpausen zwischendurch: Hier ist für jede Stimmung etwas dabei.“Giraffenaffen Sommer Hits”
20 Songs voller Sommerfeeling und guter Laune machen diese Compilation zum perfekten Begleiter für sonnige Tage. Mit dabei sind Highlights wie “Fühlst Du die Musik
” von CÉLINE
, “An guten Tagen
” von Johannes Oerding
, “Wenn ich groß bin
” von SDP & DIKKA
sowie “Wenn jetzt Sommer wär
” von Pohlmann. Die Mischung aus modernen Popsounds und familienfreundlichen Botschaften sorgt für beste Stimmung bei Klein und Groß."DIKKA Sommer Hits“
Auf der neuen Sommer Compilation von DIKKA
dreht sich alles um Ferien, Sonne und jede Menge Spaß. Songs wie “Eis Eis Baby
” feat. Santi
, “Sommer
” feat. Vanessa Mai
, “Mein Hobby ist Ferien
” feat. SDP
und “Boom Schakkalakka
” feat. Wincent Weiss
laden zum Mitsingen, Mittanzen und Mitfeiern ein und bringen das typische DIKKA
-Sommerfeeling direkt ins Kinderzimmer.
“Gute Laune Hits von Eule”
Voller guter Laune geht es bei Eule
musikalisch besonders abwechslungsreich zu: Die Compilation vereint beliebte Songs aus der Welt von Eule findet den Beat
, darunter “Das kann nur Musik
” mit DIKKA
, “Oh ich freu mich
”, “Kapitänin der Band
” und “Gemeinsam
”. Eine Playlist voller positiver Energie und musikalischer Vielfalt für die ganze Familie.“Disney Sommer Hits”
Disney-Fans kommen bei den “Disney Sommer Hits
” voll auf ihre Kosten. Die Compilation versammelt bekannte Songs aus beliebten Disney Filmen und Geschichten. Mit dabei sind unter anderem “Im Sommer
” aus Die Eiskönigin
, “Probier’s mal mit Gemütlichkeit
” aus Das Dschungelbuch
, “Unten im Meer
” aus Arielle die Meerjungfrau
und “Gib mir ein Chee Hoo
” aus Vaiana 2
.“Ferien- & Sommerhits von Familie Sonntag”
Wer den Sommer am liebsten mit klassischen Familienhits verbringt, sollte bei “Ferien- & Sommerhits von Familie Sonntag
” reinhören. Die Compilation bietet eine bunte Mischung aus bekannten Liedern wie “Ab in den Süden
”, “Sunny
”, “Jambo Mambo
” und “Eine Insel mit zwei Bergen
” und sorgt damit für Urlaubsstimmung vom ersten Ton an.
“Gute Laune Kinderparty”
Für die nächste Gartenparty oder den Kindergeburtstag empfiehlt sich die Compilation von Hurra Kinderlieder. Hier sorgen Songs wie “Dino Cappuccino
”, “Ich hüpfe wie ein Flummi
”, “Der Pavianpopo
” und “Das Nilpferd möchte tanzen
” für Bewegung, Lachen und jede Menge gute Laune.
Alle Compilations sind alle im Streaming verfügbar und liefern den passenden Soundtrack für lange Sommertage, Ferienabenteuer und gemeinsame Familienmomente. Viel Spaß beim Anhören!