Mit Louane Emera in der Hauptrolle: “Verstehen Sie die Béliers?” ab dem 16. Juli 2015 als DVD, Blu-ray und digital

Amerscheint die herzerwärmende französische Komödie “ Verstehen Sie die Béliers? ” () alsund digital. Darin erzählt Regisseur(“”, “”) erfrischend komisch aus der stillen, aber ganz und gar nicht leisen Welt der Familie Bélier. Der Wohlfühlfilm handelt von einer zauberhaften jungen Frau und ihrer gehörlosen Familie. Dabei feiert er in knapp 100 Minuten Spielzeit das Leben und fesselt sie Zuschauer vom ersten Moment an.

Eine echte Entdeckung in der Rolle der Paula ist Louane Emera, die 2013 in der zweiten Staffel von “” ganz Frankreich begeisterte und für ihr großartiges Schauspieldebüt in “Verstehen Sie die Béliers?” erst immit demals beste Nachwuchsdarstellerin geehrt wurde. Im Trailer zu ihrem musikalischen Debüt “Chambre 12″ kann man die talentierte 18-Jährige bei der Verleihung sehen. Und weil wir gerade auch beim Thema Musik angelangt sind: Die spielt auch in ”Verstehen Sie die Béliers?“ eine zentrale Rolle.