Die Live-Ekstase von WANDA geht weiter!

WANDA live im Sommer 2027 – sichere dir jetzt dein Ticket! Nach der großen Nachfrage und bereits ausverkauften Konzerten legt die Band mit Zusatzshows in Deutschland und Österreich nach. Wer WANDA live erleben möchte, sollte schnell sein: Der reguläre Vorverkauf für alle neu angekündigten Shows startet am 13. November 2026 im offiziellen Wanda-Shop Nach der großen Nachfrage und bereits ausverkauften Konzerten legt die Band mit Zusatzshows in Deutschland und Österreich nach. Wer WANDA live erleben möchte, sollte schnell sein: Der reguläre Vorverkauf für alle neu angekündigten Shows startet amim offiziellen Wanda-Shop wanda.universal-music.de

WANDA stehen für mitreißende Konzerte, große Gefühle und eine Energie, die das Publikum vom ersten bis zum letzten Song packt. Im Sommer 2027 bringt die Wiener Band ihre Live-Ekstase zurück auf die Bühnen – mit Open-Air-Shows an besonderen Orten in Deutschland und Österreich. Die Zusatztermine sind die Gelegenheit, WANDA live zu erleben und sich einen Platz bei den Konzerten zu sichern.

WANDA live 2027: Konzerttermine + Zusatzshows

11.06.2027 (Fr): Dresden, Junge Garde

Dresden, Junge Garde 12.06.2027 (Sa): Potsdam, Waschhaus Open Air

Potsdam, Waschhaus Open Air 15.07.2027 (Do): München, Tollwood Festival

München, Tollwood Festival 17.07.2027 (Sa): Erlangen, Kulturinsel Wöhrmühle

Erlangen, Kulturinsel Wöhrmühle 05.08.2027 (Do): Koblenz, Festung Ehrenbreitstein

Koblenz, Festung Ehrenbreitstein 12.08.2027 (Do): Graz, Open Air am Karmeliterplatz