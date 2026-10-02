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Wanda: Single „Salbei“ ist da – jetzt das neue Album vorbestellen

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02.10.2026
Wanda schlagen ein neues Kapitel auf! Mit ihrer Single „Salbei“ liefern die Wiener einen kraftvollen Rocksong samt einem in Bosnien gedrehten Musikvideo. Der erste Vorgeschmack auf „Was mich umbringt macht mich schwächer“ verbindet die vertraute Wanda-DNA mit frischer Energie und einer Rückkehr zu den Gitarren. Das neue Album erscheint am 9. April 2027 und ist ab sofort vorbestellbar.
Im Shop könnt ihr euch besondere Editionen sichern: darunter eine streng limitierte, signierte Whitelabel-Vinyl, eine Zoetrope-Vinyl mit signierter Artcard sowie CD- und Vinyl-Bundles mit exklusivem Album-Shirt aus Bio-Baumwolle und einem Wanda-Patch.
Die Vorbestellung bringt euch außerdem früher zu den nächsten Shows: Wer das Album bis Dienstag, 6. Oktober 2026, Mitternacht im offiziellen Shop vorbestellt, erhält automatisch Zugang zum Ticket-Presale für die Tour 2027 – 48 Stunden vor dem offiziellen Vorverkaufsstart. Los geht die Tour direkt am Album-Releasetag, gefolgt von Open-Air-Konzerten im Sommer.
Jetzt das Album vorbestellen und alle Infos auf der offiziellen Wanda-Webseite entdecken

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