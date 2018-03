Am 7. April 2017 ab 20:15 Uhr bei VOX: Wincent Weiss tritt bei der Verleihung des ECHO 2017 auf

Das hat es bislang noch nicht gegeben: Im Rahmen der Verleihung des deutschen Musikpreises ECHO tritt Wincent Weiss am 6. April 2017 gemeinsam mit Max Giesinger und Tim Bendzko auf, um eine Kollaboration zu präsentieren, die so bis dato noch nicht gezeigt wurde. Das Spektakel könnt ihr euch einen Tag später am 7. April 2017 ab 20:15 Uhr bei VOX ansehen.

Wincent Weiss-Auftritt im TV sehen: Am 7. April 2017 ab 20:15 Uhr bei VOX

Der renommierte und begehrte Musikpreis ECHO wird in diesem Jahr bereits zum 26. Mal vergeben – doch an Premieren mangelt es nicht: Neben dem sensationellen Auftritt von Wincent und Co., entscheidet erstmals neben den Erfolgen am Markt für jedes Genre eine eigene Fachjury mit über die Preisvergabe. Darüber hinaus wird der ECHO erstmals von VOX ausgestrahlt.

Wincent Weiss ist bühnenerprobt

Dass Wincent schon jetzt bestens auf seinen großen Auftritt vorbereitet ist, zeigt ein Blick auf seine derzeit laufende Tour kreuz und qur durch Deutschland. Aber auch in der Vergangenheit hat der 24-Jährige bereits gezeigt, was er kann: Nach diversen Gastspielen als Support bei den Konzerten von zum Beispiel Andreas Bourani , Max Giesinger, Unheilig und Niila , verkaufte er seine erste eigene Headliner-Tour Ende vergangenen Jahres bereits restlos aus.

Wincent Weiss Album “Irgendwas gegen die Stille”

▶ bei Amazon

▶ bei MediaMarkt

▶ bei Saturn

▶ bei Google Play

▶ bei Apple Music

▶ bei iTunes