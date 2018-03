Da müsste “Musik sein”: Wincent Weiss veröffentlicht neue Single

“Mit Musik kann ich das ausdrücken, was sonst bei mir vielleicht nicht so klappt!” hat Wincent Weiss einmal gesagt. Kein Wunder also, dass der junge Musiker nicht nur seinem Traumberuf nachgeht, sondern auch über Musik singt: “Wenn wir uns verlieben, wenn das Leben uns umhaut und wir besoffen vor Glück sind, müsste da nicht Musik sein?” fragt erin seiner neuen Single “ Musik sein ” und spricht damit vielen von uns aus dem Herzen. Und wann immer jetzt jemand ein bisschen Musik braucht, ist Wincent mit seiner Gitarre und seiner Stimme da.