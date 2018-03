“Das Gegenteil von Traurigkeit”: Seht Wincent Weiss live in zdf@bauhaus

Das ZDF hat für seine besondere Konzertreihe einen ganz besonderen Ort ausgesucht. Dasist historisch eine der wohl bekanntesten Hochschulen für Gestaltung weltweit. Das Bauhaus erlebte seine Blüte in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Auf Druck der Nationalsozialisten wurde die Hochschule 1932 geschlossen. Das Hochschulgebäude in Dessau ist UNESCO Weltkulturerbe und gilt als Ikone der Architektur des 20. Jahrhunderts.Die Bühne ist zentrales Herzstück des Gebäudes und gilt als puristischer Ort künstlerischer Kontemplation. Sie zeichnet eine große Nähe zum Publikum aus und charakterisiert die einmalige, intime Atmosphäre, wenn das ZDF zweimal im Jahr zum Livekonzertlädt.Ihr seht aus dem zdf@bauhaus vonden Song. Und wenn euch der Titel doch ein wenig traurig macht, obwohl er Frohsinn bedeutet, dann vielleicht, weil ihr selbst nicht live in Dessau mit dabei sein konntet. Werft einen tröstenden Blick auf die Livetermine von Wincent Weiss, wahrscheinlich seht ihr, dass er im Herbst 2017 auch in eurer Nähe ein Konzert gibt. Ihr wisst ja: Vorfreude ist die schönste Freude.