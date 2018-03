Mit Wincent Weiss durch Berlin: Das neue Video “Regenbogen” ist da

Wincent Weiss voll durch. Der Song sorgt mit seinen clubtauglichen Beats in Verbindung mit Wincents emotionaler Stimme für eine einzigartige Stimmung. Diese wird auch im neuen Video “Regenbogen” aufgegriffen. Mit seiner Single “Regenbogen” startetvoll durch. Der Song sorgt mit seinen clubtauglichen Beats in Verbindung mit Wincents emotionaler Stimme für eine einzigartige Stimmung. Diese wird auch im neuenaufgegriffen.

“Ich in deinen Armen”

“Ich in deinen, du in meinen, du in meinen, ich in deinen Armen” singt Wincent Weiss in “Regenbogen”. Passend dazu sieht man im Video den jungen Sänger in trauter Zweisamkeit mit einem schönen Mädchen in der Sonne sitzen.

Der Song thematisiert aber alle Formen von Zuneigung, egal ob zwischen Freunden, Partnern oder in der Familie. Gerade wenn es zwischen diesen geliebten Menschen zu kleinen Konflikten kommt, hilft es manchmal nur, sich in den Arm zu nehmen und zu warten “bis die Tage wieder werden, wie sie früher mal waren…”

Auf dem Rad durch Berlin

In seinem Video nimmt uns Wincent aber nicht nur mit auf eine emotionale Reise. Der Sänger ist mit seinem Rad in Berlin unterwegs und zeigt uns das Regierungsviertel, den Park am Gleisdreieck und fährt schließlich übers Tempelhofer Feld in den Sonnenutergang.

Hier seht ihr das Wincent Weiss Video Regenbogen und lest den kompletten Songtext.