Wincent Weiss gewinnt MTV Europe Music Award als “Best German Act”

Herzlichen Glückwunsch,! Der Sänger wurde gestern im Rahmen der MTV Europe Music Awards in der Kategorie ;ausgezeichnet. In der epischen SSE Arena infand die Awardverleihung statt, bei der ;sich das Publikum vor Ort und im Live-Stream an vielen großartigen Musikacts erfreuen und Künstler wieoder Shawn Mendes live on stage erleben konnte. Und nicht nur das: Die Fans hatten im Voraus die Möglichkeit für ihre Lieblingskünster zu voten und so zu bestimmen, wer die Gewinner des Abends sein werden.