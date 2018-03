Eingängig und voller Tropical House: XOV veröffentlicht Single “Don’t Talk To Me”

Eine leichtfüßige Pop-Hymne mit einer Prise Tropical-House – so in etwa lässt sichneueste Single “ DTTM (Don’t Talk To Me ”am besten beschreiben. Fest steht: Die Nummer ist seine Eingängigste überhaupt. Der Song ist bisher nur auf der Deluxe Version seines Albums “ Wild ” vertreten, die vor zwei Wochen erschien. Sie enthält neben den 13 Songs der Standardversion zusätzlich drei weitere Tracks und ist seit dem 2. Oktober digital erhältlich.