“ALL THE WAY UP” – die neue Single von Alexander Eder

„Ich fordere mich gerne selbst heraus und bin erst zufrieden, wenn ich mich richtig reinhaue. Halbe Sachen gibt es bei mir nicht und glaube fest an die Kraft von Gefühlen. Ich wünsche mir natürlich, dass man das bis in die letzte Reihe spürt, wenn ich mit meiner Band auf der Bühne Vollgas gebe.”

Den Soundtrack dazu bringt ALEXANDER EDER jetzt als Single: In ALL THE WAY UP steckt alles, was den energiegeladenen Österreicher so mitreißend macht: Mit Riesenstimme, irrer Power und Songs, die das Leben beim Kragen packen, rennt er gegen Wände und steht grinsend wieder auf:

Wenn wir nach den Sternen greifen, dann holen wir sie auch heim

Junge, teamwork makes the dream work – bei uns kämpft niemand allein

Kein Berg ist uns zu hoch und keine Strecke zu weit

es geht all the way up: On the way to the top

Das hier ist kein Glück‚ das waren alles wir

wir machen Krawall – heut wird richtig riskiert!

Ein Platz in den Top 3 der populärsten deutschsprachigen Musiker auf Social Media, explosive TV-Shows, ausverkaufte Touren und eine # 1 in den Albumcharts Pop für sein letztes Album sprechen für sich: ALEXANDER EDER ist auf Platte und live eine echte Bank. Auf Einladung von Jack Daniel’s und Coca-Cola hat er Anfang Mai beim „Live from Vienna“ die Bretter zum Glühen gebracht und mit seinem Track „Wie ein Geschenk” auch noch den perfekten Song zur Markenkampagne abgeliefert.

Dieses und nächstes Jahr supporten ALEXANDER EDER und Band die „Liebe, Glaube, Monster“-Tour von UNHEILIG, aber auch schon jetzt gibt’s den explosiven Performer live als Headliner in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Be there or be square, wenn er mit Pop und Pyro sämtliche Schubladen sprengt und macht euch bereit, aus voller Kehle ALL THE WAY UP zu singen!

Einer für alle und alle für einen!