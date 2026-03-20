ALLESS. veröffentlicht sein Debütalbum “Wer ich bin”

Mit „Wer ich bin“ veröffentlicht ALLESS. sein erstes Studioalbum – ein tief persönliches und musikalisch gereiftes Debüt, das Identität in all ihren Facetten beleuchtet. Die 12 Songs zeichnen ein vielschichtiges Bild eines Künstlers, der sich selbst findet, sich neu definiert und gleichzeitig alte Muster hinterfragt. Das Album kreist um die drei zentralen Themen Beziehungen, Familie und Herkunft, die ALLESS. biografisch prägen und universell berühren. Schon das Artwork, das ALLESS. auf einem fiktiven italienischen Ausweis zeigt, macht klar: Dieses Album ist eine Suche nach Antworten darauf, wer er ist, wer die Menschen um ihn herum sind – und die zahlreichen Gründe dahinter.







Die Entstehung des Albums begann im Januar 2025. Besonders prägend war dabei die innere Weiterentwicklung des Künstlers. Vor allem Songs wie „Atmen“, „Name“ oder „Wer ich bin“ wären Ende 2024 noch nicht möglich gewesen. Sie zeigen ein neues Level an Reife im Songwriting und in der musikalischen Vision von ALLESS.

„Wer ich bin“ erscheint in einer Phase, die für ALLESS. einen entscheidenden Schritt bedeutet: Parallel zum Release startet seine erste eigene Headline-Tour, deren Tickets sich so gut verkaufen, dass bereits erste Shows hochverlegt werden. Nach Support-Auftritten für Künstler wie Tjark und Montez stellt dieses Album sein bislang klarstes und mutigstes Statement dar. Die visuelle Welt des Albums ist dunkel, emotional und atmosphärisch dicht, mit einer individuellen, eindeutigen Ästhetik, die dennoch Raum für Entwicklung lässt. Die Kampagne setzt auf starke Visuals, von Short Content über Visualizer bis hin zu Musikvideos und einem persönliches Album-Countdown Content-Format, in dem ALLESS. jeden Song des Albums nahbar vorstellt – und damit so viel Einblick gewährt wie noch nie zuvor.





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