ALLESS. veröffentlicht seine neue Single “Odyssee”

Mit „Odyssee“ schlägt ALLESS. ein neues, unerwartetes Kapitel auf – ein deutscher Liebessong, der Spiritualität und R&B-Einflüsse auf außergewöhnliche Weise miteinander verbindet. Im Zentrum steht ein kraftvoller Gospelchor, der dem Song eine spirituelle Größe verleiht und ihn weit über klassische Pop- oder Love-Song-Strukturen hinaushebt.





Textlich erzählt „Odyssee“ von der Suche nach Wahrheit, Liebe und Sinn – und von der Erkenntnis, dass all das nicht in Büchern zu finden ist, sondern im Gegenüber. Zwischen biblischen Bildern, mythologischen Referenzen und persönlicher Hingabe entsteht ein Liebesnarrativ, das größer denkt: Liebe als Glauben, als Prüfung und als göttliche Erfahrung. Zeilen wie „Dank dir fang ich an zu glauben, weiß jetzt Gott ist eine Frau“ verleihen dem Song eine starke, nahezu provokante Dimension.

ALLESS. singt von Hingabe bis zur Selbstaufgabe, von Nähe, die gleichermaßen erlöst und schmerzt – und von der Bereitschaft, jede Odyssee auf sich zu nehmen, wenn sie zu einem geliebten Menschen führt. Dabei spielt „Odyssee“ bewusst mit Motiven von Sünde, Schuld und Opferbereitschaft: Liebe wird als etwas gezeichnet, wofür man Lasten trägt und Fehler auf sich nimmt.



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