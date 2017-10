Anastacia kündigt mit “Caught In The Middle” ihr neues Album “Evolution” an

Anastacia zählt schon seit der Veröffentlichung ihres trendsetzenden 2000er Durchbruchsdebüts “Not That Kind” zu den erfolgreichsten, beliebtesten und nicht zuletzt auch glamourösesten Künstlerinnen innerhalb der internationalen Popwunderwelt. Nun kündigt die Ausnahmesängerin ihr mittlerweile siebtes Studioalbum an: Am 15.09. erscheint zählt schon seit der Veröffentlichung ihres trendsetzenden 2000er Durchbruchsdebütszu den erfolgreichsten, beliebtesten und nicht zuletzt auch glamourösesten Künstlerinnen innerhalb der internationalen Popwunderwelt. Nun kündigt die Ausnahmesängerin ihr mittlerweile siebtes Studioalbum an: Am 15.09. erscheint “Evolution” , den ersten Song vom neuen Werk auf dem sich Anastacia so stark, wie nie zuvor präsentiert, gibts schon ab heute.

“Caught In The Middle”: Die erste Single vom neuen Album

Nachdem sie in den letzten beiden Jahren mehr als 200 teils restlos ausverkaufte Shows performte, präsentiert Anastacia auf “Evolution” erstmals brandneue Songs, die ihr wechselvolle Leben zwischen beruflichem Megaerfolg und privaten Tragödien widerspiegeln. “Diese Platte beschreibt, wo ich heute bin. Ich fühle mich im wahrsten Sinne des Wortes geerdet. Heute kann mich nichts mehr so leicht umhauen”, so Anastacia über ihren kommenden Longplayer, dem sie mit “Caught In The Middle” die erste Vorabsingle vorausschickt. “Der Text handelt von einer Situation, die die meisten von uns ganz gut kennen: Man hat sich entliebt und würde am liebsten aus seiner Beziehung ausbrechen. Man ist irgendwie gefangen und fragt sich, ob man lieber gehen sollte, oder doch bleibt.”

Das Album “Evolution” ist ab sofort vorbestellbar, in der mp3-Version gibt es die neue Single “Caught In The Middle” sofort als Download.

Anastacia Album “Evolution”

