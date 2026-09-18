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“Pippis neue Lieder”: Fünf neue Songs von Pippi Langstrumpf

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18.09.2026
Pippi Langstrumpf von Astrid Lindgren begeistert seit Generationen mit ihrer unerschrockenen Art, ihrer grenzenlosen Fantasie und jeder Menge guter Laune. Mit Pippis neue Lieder erscheinen jetzt fünf neue Songs, die genau diesen unverwechselbaren Pippi-Charme musikalisch einfangen. Ob “Das Seemannslied”, “Maßvoll putzen”, “So kann es manchmal sein”, “Meine Mama ist ein Engel” oder “Schlaf, mein Äffchen”, die abwechslungsreiche Liedersammlung lädt kleine und große Pippi-Fans zum Mitsingen, Träumen und Entdecken ein.

Passend zur Veröffentlichung erscheint außerdem ein liebevoll animiertes Musikvideo zu “Das Seemannslied”, das Pippis Abenteuerlust und ihre fröhliche Art auf unterhaltsame Weise zum Leben erweckt. Pippis neue Lieder sind ab sofort im Streaming und als Download erhältlich und bringen frischen musikalischen Wind in die Welt des stärksten Mädchens der Welt. Hier könnt ihr euch das Video zu “Das Seemannslied” anschauen:  

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