Beech haben ihre Debüt-Single “Lovers” veröffentlicht

Josh Beech und Oliver Som kennen und beschlossen nach kurzer Zeit, die Band Beech zu gründen. In ihrem Heimatland Großbritannien veröffentlichte das Duo bereits ihre EP “We Are The Masters Of Our Fate” und nun erwartete uns ab sofort auch hierzulande die Debüt-Single Eher zufällig lernten sichundkennen und beschlossen nach kurzer Zeit, die Bandzu gründen. In ihrem Heimatland Großbritannien veröffentlichte das Duo bereits ihre EPund nun erwartete uns ab sofort auch hierzulande die Debüt-Single “Lovers”

Ihre Musik ist eine Mischung aus wohlklingenden Tönen, die von elektronisch angehauchtem Indie Rock bis zu beschaulichem Acoustic Folk, einfach alles umfasst. Mit akustischen Gitarren und Zeilen wie, “We are just lovers like no others. I was just half until I found you”, legt sich “Lovers” wie Balsam auf unsere Seele. Beech liefern mit ihrer Single gleichzeitig auch die musiklaische Untermalung für den Ende September anlaufenden Animationsfilm “Keinohrhase und Zweiohrküken”. Ab sofort ist die Single bei iTunes, Amazon und Spotify verfügbar. Hier haben wir die Shop-Links für euch.